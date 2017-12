Destiny 2 Guida: Tre di Ori, come utilizzarli e a cosa servono

Se non avete giocato al primo capitolo di, ivi suoneranno come qualcosa di nuovo. In questa mini-guida vogliamo spiegarvi cosa sono, a cosa servono e come conviene utilizzarli all'interno di

I giocatori che vengono dal primo capitolo sapranno bene di cosa stiamo parlando, ma chi ha iniziato a giocare con la saga da Destiny 2 potrebbe avere le idee un pò confuse sul funzionamento dei Tre di Ori. Dal momento che Xur ha iniziato a metterli in vendita dallo scorso venerdì, abbiamo deciso di fare chiarezza sull'utilità e sui benefici garantiti da questi oggetti, soprattutto per i Guardiani che non ne hanno mai sentito parlare prima.

Cosa sono i Tre di Ori?

I Tre di Ori sono un bene di consumo che può essere acquistato da Xur ogni settimana. Con una spesa di 31 Frammenti Leggendari potrete procurarvene una manciata, quanto basta per iniziare a sperimentare la loro reale efficacia. Una volta attivato, il Tre di Ori aumenterà le probabilità di un drop esotico durante le varie attività di gioco, che si tratti di un evento pubblico o di un assalto. Dato che questo effetto avrà una durata di quattro ore, vi converrà impiegarlo nel momento più adatto, tipicamente quando avrete deciso di dedicarvi alle attività potenzialmente più remunerative sul piano dei drop.

Conviene farne sempre scorta?

Ha senso fare sempre scorta di Tre di Ori? La risponda a questa domanda dipende dalle vostre preferenze e dalle vostre disponibilità in termini di Frammenti Leggendari, ma in genere non è mai una cattiva idea avere qualche Tre di Ori a propria disposizione. Se avete bisogno di aumentare il vostro livello di Potere, oppure di completare la collezione degli oggetti esotici, l'impiego di questo bene di consumo vi aiuterà senz'altro nell'intento, soprattutto nel primo caso.

Come usare i Tre di Ori

Il modo più intelligente di usare questi oggetti rimane quello di attivarli durante le sessioni di gioco votate al grinding e al completamento delle attività settimanali. Considerando che il loro effetto dura 4 ore, cercate di impiegarli durante le playlist degli assalti o il completamento degli eventi pubblici: ricordate sempre che la probabilità del drop esotico aumenterà sconfiggendo i nemici di alto rango.

Come vi abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, il motivo principale per utilizzare i Tre di Ori è quello di aumentare il livello di Potere, grazie alla possibilità di ottenere un esotico di livello alto che eventualmente potrete infondere. Se invece desiderate completare la vostra collezione di esotici, ricordate che Xur ha iniziato a mettere in vendita anche gli Engrammi Predestinati (al costo di 97 Frammenti Leggendari), i quali vi garantiranno al 100% di ottenere un'arma o un pezzo di armatura esotici di cui non siete ancora in possesso.