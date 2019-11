Destiny 2, Gylt e Mortal Kombat 11 in azione su Google Stadia

Game Informer USA ha pubblicato un video che mostra in azione alcuni dei giochi di lancio di Google Stadia, concentrandosi nello specifico su Destiny 2 The Collection, Gylt e Mortal Kombat 11.

La maggior parte del video è incentrata in particolar modo su Destiny 2, titolo che sembra girare in maniera perfetta nella stragrande maggioranza delle situazioni, merito probabilmente del lavoro di ottimizzazione compiuto da Bungie insieme ai tecnici di Google. Altro gioco protagonista del video è Mortal Kombat 11, infine spazio all'unica vera esclusiva Stadia sviluppata dagli autori di RiME, per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di RiME.

Google Stadia giochi di lancio

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan Final Battle 2

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

RAGE 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Destiny 2 The Collection

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

GRiD 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Trials Rising

Wolfenstein Youngblood

Gli abbonati Google Stadia PRO potranno scaricare gratis Destiny 2 The Collection e Samurai Shodown mentre gli altri titoli dovranno essere acquistati a prezzi non sempre contenuti come evidenziato anche dalle principali testate internazionali. Per saperne di più sulla piattaforma streaming di Big G vi rimandiamo alla recensione di Google Stadia e ai risultati dei test di connessione a 1080p e 4K.