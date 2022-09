Destiny 2, il nuovo hotfix risolve problemi legati agli eventi e ai glitch di duplicazione

A pochi giorni dal completamento del raid 'Caduta di un Re' di Destiny 2, Bungie ha pubblicato un nuovo hotfix per lo sparatutto gratuito con ambientazione sci-fi. Vediamo insieme quali sono le migliorie di questo aggiornamento.

Le prime novità riguardano rispettivamente Dualità, Spedizione e Caduta di un Re, i quali hanno ricevuto delle migliorie generali per quanto riguarda le quest e il bilanciamento dei danni per secondo (o DPS). Tra le altre cose, il nuovo aggiornamento ha eliminato un glitch di duplicazione che aveva totalmente sbilanciato l'economia di gioco e creato un malcontento all'interno della community.

Segnaliamo poi dei bilanciamenti relativi al funzionamento di armi come arco e granate e, infine, degli aggiustamenti relativi all'abilità Colpo Combinato, che garantiva ai giocatori dei bonus non previsti come la rigenerazione e il potenziamento dei danni.



Se siete interessati a conoscere tutte le novità apportate dall'hotfix 6.2.0.2 di Destiny 2, vi basterà accedere alla pagina ufficiale del gioco. Vi anticipiamo che il logfile è interamente in lingua inglese.

Di recente lo sparatutto di Bungie è stato, tra l'altro, colpito da un bug molto particolare, quasi assordante. In una delle nostre ultime news vi abbiamo infatti parlato del bug di Destiny 2 che, durante il raid 'Caduta di un Re', produceva un urlo capace di confondere i giocatori. Questo particolare errore di gioco è stato al centro di diverse reazioni ironiche in rete, mentre gli sviluppatori hanno promesso una soluzione imminente.

Vi ricordiamo che Destiny 2 è attualmente disponibile gratis per Xbox Series S|X, Xbox One e One X, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia e PC.