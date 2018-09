Destiny 2 I Rinnegati: 3 gameplay della modalità Azzardo contro Caduti, Infami e Cabal

Mancano meno di 24 ore alla pubblicazione de I Rinnegati, terza e attesa espansione di Destiny 2. Nel tentativo di rendere più piacevole l'attesa, vi proponiamo ben tre video gameplay tratti dalla modalità Azzardo, una delle principali novità del DLC.

Azzardo è una modalità ibrida che unisce elementi PvP e PvE. Due squadre composte da un massimo di 4 giocatori combattono in due arene speculari e indipendenti, dove sono chiamati a sconfiggere i nemici controllati dall'IA, raccogliere le particelle che lasciano cadere e metterle a sicuro in una struttura centrale. Al raggiungimento di 75 particelle appare un potente boss: il primo team che riesce a batterlo segna un punto, in una partita che si gioca al meglio delle 3.

Gli avversari variano da match a match: i guardiani si troveranno ad affrontare Caduti, Infami (la nuova razza dell'espansione, nata da una costola dei Caduti) e Cabal. Nei video che vi proponiamo allegati a questa notizia potete assistere a tre differenti partite giocate contro le razze sopramenzionate. Buona visione!

I giocatori, durante i round, possono interferire con le operazioni della squadra avversaria, ed è qui che entra in gioco la componente PvP. Le azioni di interferenza variano in base al numero di particelle raccolte. Ad esempio, a 5 appare un mini-boss nell'arena avversaria, mentre a 25 un portale che permette ad un membro della squadra di effettuare una sorta di invasione di campo.

Ricordiamo che I Rinnegati debutterà su PlayStation 4, Xbox One e PC domani 4 settembre assieme alla patch 2.0.0.1 che, tra le altre cose, stravolgerà le collezioni e il sistema delle mod. L'uscita dell'espansione darà ufficialmente il via all'Anno 2 dello sparatutto di Bungie.