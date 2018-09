Destiny 2 I Rinnegati: un bug potrebbe impedirvi di completare una sfida settimanale

A causa di un fastidioso bug potreste perdere ben due delle ricompense di questa settimana di Destiny 2: I Rinnegati.

Trattandosi delle prime settimane dall'uscita dell'espansione, durante le quali sono tutti in cerca di engrammi potenti per poter diventare abbastanza forti da poter gestire i nemici della nuova Incursione, Ultimo Desiderio, un simile problema è piuttosto sgradevole. Fortunatamente esistono un paio di trucchetti per aggirare il problema. Il bug affligge le offerte da utilizzare nella Città Sognante per ottenere una ricompensa. Questa meccanica non solo consente di ottenere un oggetto del set di questa area, ma è fondamentale per completare la sfida settimanale di Petra Venj.

L'offerta si ottiene riscattando una delle taglie settimanali che richiede di completare diversi round nel Pozzo Cieco, uno dei nuovi eventi pubblici che riprende quanto visto in Protocollo d'Intensificazione. Il problema però è che, effettuando un viaggio rapido o riscattando l'oggetto con l'inventario pieno, questo svanirà nel nulla. Per ovviare a questo problema dovrete prima di tutto assicurarvi di avere l'inventario con almeno uno slot vuoto e poi riscattare la taglia nel luogo esatto in cui utilizzare l'offerta, in modo da evitare qualsiasi problema.

Sperando di esservi stati d'aiuto, vi ricordiamo che al momento è possibile far visita a Xur, che è tornato ancora una volta con oggetti di scarso interesse per i giocatori. Sapevate inoltre che il prossimo martedì tornerà lo Stendardo di Ferro con una nuova mappa e il set di armi e armature dell'Anno 2? Nelle ultime ore è anche arrivato un nuovo Assalto nella Città Sognante grazie al primo team che ha portato a termine il Raid Ultimo Desiderio.