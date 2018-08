Destiny 2 I Rinnegati: Bungie spiega nel dettaglio il nuovo sistema delle Mod dell'Anno 2

Saranno davvero tanti i cambiamenti che verranno applicati a Destiny 2 in vista del lancio dell'espansione I Rinnegati. Tra le tante novità, figura anche un rinnovato sistema delle Mod, mostrato in occasione di un recente livestream incentrato sul combattimento.

Nell'ultimo Settimanale di Casa Bungie, la casa di Bellevue è tornata sull'argomento e ha svelato nel dettaglio tutte le principali caratteristiche di questo nuovo sistema. Innanzitutto, ha spiegato che, anche se nella trasmissione sono state mostrate tantissime Mod in un colpo solo, queste non saranno per nulla facili da ottenere nel gioco.

Tutte le armature esotiche, a prescindere dall'anno di uscita, avranno una possibilità di essere ottenute con una modifica già applicata.

Le armi e le armature leggendarie che non sono dell'incursione avranno una piccola possibilità di essere ottenute con una modifica già applicata.

Sarete liberi di tenere l'arma o smontarla per ottenere la modifica e usarla altrove. Potrete riutilizzare tutte le modifiche a vostro piacimento smontando l'oggetto originale dal quale l'avete ottenute. In alternativa, potrete scegliere di mettere una nuova modifica al posto di quella vecchia. Le armi e le armature comprate dai mercanti non avranno le modifiche.

Se avete delle componenti delle modifiche e del lumen, potrete andare direttamente da Banshee-44, l'Armaiolo, che avrà dei pacchetti di modifiche disponibili all'acquisto: acquisto diretto delle modifiche anno 2 per armature (aggiornato giornalmente); acquisto diretto delle modifiche anno 2 per armi (aggiornato giornalmente);

Potrete acquisire le componenti delle modifiche smontando le modifiche inutilizzate. Le modifiche leggendarie di anno 1 e anno 2 per armature e armi forniscono sempre una componente quando vengono smontate. Quelle rare, invece, hanno solo una piccola possibilità di fornire una componente quando vengono smontate.

Tenete presente, inoltre, che le modifiche per armature dell'anno 1 che avete in inventario smetteranno di funzionare il 4 settembre, ma potrete comunque smontarle per ottenere materiali. Anche quelle già applicate sulle armature smetteranno di funzionare, ma dovranno essere rimosse manualmente.

Infine, riportiamo un'altra informazione molto importante fornita dal gameplay designer Josh Hamrick:

Le modifiche anno 2 per armature potranno essere applicate sia negli slot dell'anno 1 che in quelli dell'anno 2.

Le modifiche anno 2 per armi potranno essere applicate solo negli slot dell'anno 2. Ciò significa che le armi che non verranno aggiornate all'anno 2 non potranno beneficiare delle mod dell'anno 2, a differenza delle armature.

Cosa ve ne pare di tutte queste novità? Ricordiamo che l'espansione I Rinnegati verrà pubblicata il 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC in tre edizioni digitali: Standard, I Rinnegati con Pass Annuale e Digitale Deluxe.