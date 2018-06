Destiny 2 Bungie presenta la nuova espansione I Rinnegati con un trailer

Bungie ha pubblicato il trailer di presentazione de I Rinnegati, la nuova espansione in arrivo a settembre che si prepara a inaugurare l'Anno 2 di Destiny 2. Il video ci permette di dare una prima occhiata a tutte le novità in arrivo con il DLC: lo trovate in cima alla notizia.

Bungie ha aperto il reveal dedicato all'Anno 2 di Destiny 2 con il trailer di presentazione de I Rinnegati, la nuova espansione in arrivo a settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il filmato ci permette di dare un'occhiata ai nuovi contenuti previsti nel DLC, a partire dalle nuove location, dalle armi inedite e dai nuovi nemici che saremo chiamati ad affrontare.

Svelata l'identità della nuova attività endgame preannunciata dallo sviluppatore a inizio maggio: stiamo parlando di Gambit, una modalità 4v4 che unisce PvE e PvP con la possibilità di guadagnare sul campo nuove ricompense. Confermata anche la presenza di una nuova Incursione e di nuove Super da sbloccare con le tre classi di Guardiani disponibili, con la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio stile di gioco.

Nel video, inoltre, possiamo intravedere alcune tipologie di armi inedite come l'Arco, che a detta di Bungie sarà molto divertente e gratificante da utilizzare. Cosa ne pensate delle prime novità emerse dal reveal?