Destiny 2 I Rinnegati: come attivare gli Eventi Pubblici Eroici della Riva Contorta

In questa mini-guida di Destiny 2: I Rinnegati vi spieghiamo come attivare la versione eroica di "Rituale dell'Etere" e "Fuga dalla Criocapsula", i due nuovi eventi pubblici disponibili nella Riva Contorta.

Rispetto alle versioni normali, gli eventi pubblici eroici permettono di ottenere ricompense migliori, spingendo i Guardiani che si trovano nei dintorni a collaborare per un obiettivo comune. Di seguito vi spieghiamo come sbloccare i due eventi pubblici eroici disponibili sulla Riva Contorta, la nuova destinazione introdotta con I Rinnegati.

Rituale dell'Etere

In questo evento pubblico dovremo eliminare una serie di Capi Infami, prestando attenzione alle diverse ondate di nemici che ci verranno incontro. Una volta eliminato un Capo, questi lascerà cadere delle sfere di Etere dirette verso il Servitore al centro: per attivare la versione eroica dell'evento dovremo sparare a queste sfere, facendo in modo che non arrivino al Servitore. L'operazione andrà ripetuta per tutti i Capi Infami da eliminare. Una volta attivato l'evento eroico, non ci rimane che eliminare i nemici rimanenti.

Fuga dalla Criocapsula

Questo evento inizierà con l'atterraggio di un grande capsula dalla quale uscirà un boss. Danneggiate il nemico fino a quando non apparirà il messaggio in basso a sinistra che vi segnala la fuoriuscita del gas dalla capsula. A questo punto dovrete concentrarsi sulle quattro grate della capsula da cui fuoriesce il gas: sparate su di esse, raccogliete le sfere congelanti e lanciatele verso il boss. Una volta che il nemico sarà stato congelato, attiverete la versione eroica dell'evento: adesso non vi rimane che difendere la posizione (in maniera simile all'Estrazione di Lumen), eliminando i nemici che vi verranno incontro.

Avete provato ad affrontare Ultimo Desiderio, la nuova Incursione ambientata nella Città Sognante? In questa guida vi spieghiamo come sconfiggere Kalli la Corrotta, il primo boss del Raid.