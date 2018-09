Destiny 2 I Rinnegati: come ottenere il cannone portatile esotico Cattiva Condotta

Bungie ha introdotto una nuova quest esotica in Destiny 2: I Rinnegati intitolata Il Cuore in Fermento. La nuova impresa può essere ottenuta nella modalità Azzardo e permette di sbloccare il cannone portatile esotico Cattiva Condotta: in questa Guida vi spieghiamo come completarla.

Per ottenere la quest esotica Il Cuore in Fermento dovrete eliminare un Primordiale Corrotto Ascendente nella modalità Azzardo. Questa particolare tipologia di boss avrà una certa chance di comparire durante un round di Azzardo, e se non riuscite a sconfiggerlo prima della squadra avversaria sarete costretti ad attendere la sua prossima apparizione nelle partite successive. Seguendo i nostri consigli sulle strategie da adottare nella modalità Azzardo, cercate di eliminare il prima possibile il Primordiale Corrotto Ascendente non appena sarà comparso nella vostra arena.

Una volta sconfitto il Primordiale e ottenuta l'impresa esotica Il Cuore in Fermento, tornare dal Ramingo alla Torre per ricevere le istruzioni con cui proseguire nel completamento dell'impresa. A questo punto dovrete dedicarvi al secondo step della quest, che vi richiederà semplicemente di eliminare 25 boss o mini-boss Corrotti nella Città Sognante (per intenderci, quelli con la barra della salute di colore giallo).

Portato a termine questo incarico, dopo dovrete completare la missione La Corrotta, una particolare versione dell'omonimo Assalto ambientato nella Città Sognante. Questa volta il livello di Potere consigliato sarà pari a 580, ma per semplificarvi la vita potrete formare una squadra di 6 Guardiani, con la possibilità di contare sull'aiuto di altri 3 giocatori casuali (l'area supporterà fino a 9 utenti contemporaneamente).

Dopo aver completato la missione potrete dedicarvi al quarto step dell'impresa, incentrato totalmente sulla modalità Azzardo. Nello specifico vi verrà richiesto di accumulare 10 vittorie e 400 particelle depositate, ma prestando attenzione alle penalità: se un giocatore muore mentre trasporta le particelle, infatti, gli verranno decurtate dal conteggio complessivo il doppio delle particelle che stava trasportando. Se morite mentre trasportate 10 particelle, dunque, ve ne verranno sottratte 20 dal progresso totale.

A questo punto bisognerà portare a termine l'ultimo step, incentrato di nuovo su Azzardo. Per completarlo dovremo uccidere 4 Guardiani avversari nel corso di una singola invasione, o in alternativa attendere che sia un alleato a riuscire nell'intento (per tre volte). Come invasori, inoltre, dovremo uccidere in tutto 25 Guardiani avversari (accumulando questo numero di kill nel corso delle partite).

Una volta completato l'ultimo step, non vi rimane che tornare dal Ramingo per ottenere il cannone portatile esotico Cattiva Condotta. Si tratta di un'arma molto utile e potente in PvE e nella stessa modalità Azzardo, soprattutto grazie al suo perk specifico "Ombra Esplosiva" che permette di esplodere un proiettile esplosivo dopo che i primi quattro colpi sono andati a segno.