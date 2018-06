Destiny 2 I Rinnegati: data d'uscita e nuovi contenuti, tutte le novità dell'espansione

Bungie, Vicarious Visions e Activision annunciano oggi che I Rinnegati, la prima espansione di Destiny 2, sarà disponibile dal prossimo 4 settembre 2018.

Destiny 2 I Rinnegati sarà disponibile seguenti piattaforme: PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One e PC. La versione PC è disponibile in esclusiva su Battle.net.

I Rinnegati condurrà i giocatori in un epico viaggio nelle selvagge frontiere del nostro sistema solare dove non ci sono confini tra giustizia e vendetta. Con due nuovissime destinazioni da esplorare, armi inedite, armature e nuove Super da acquisire, questa importante espansione offrirà esperienze di gioco completamente nuove per i fan Destiny 2. Ne I Rinnegati sarà presente infatti un’innovativa attività endgame competitiva e collaborativa, chiamata Gambit. Gambit è una nuova modalità ibrida 4v4 che unisce le modalità PvE e PvP in una battaglia epica.

Una inedita modalità di gioco per tutti i tipi di giocatori - sia per chi ama la sfida competitiva del gameplay PvP, sia per chi preferisce gli elementi collaborativi e imprevedibili del PvE, perfettamente integrati. Sarà possibile provare questa nuova modalità alla Electronic Entertainment Expo 2018 (E3) dal 12 al 14 giugno presso il Los Angeles Convention Center.

“Sin dal lancio del franchise Destiny, abbiamo sempre cercato di creare esperienze innovative in grado di sfidare e premiare diversi tipi di giocatori e garantire che il loro passatempo preferito fosse gratificante" - ha dichiarato Scott Taylor, Project Lead di Bungie. - "Non vediamo l'ora di condividere la nuova modalità Gambit de I Rinnegati con i nostri fan e offrire loro un nuovo modo di giocare che possa essere apprezzato in modo sia competitivo sia cooperativo".

"Con una nuova e coinvolgente storia, creata da High Moon Studios in collaborazione con Bungie, Destiny 2: I Rinnegati presenta alcune delle novità più richieste dalla community di Destiny 2, e offre ai giocatori di sempre l'opportunità di approfondire il loro hobby senza precludere l’ingresso di nuovi giocatori" - ha dichiarato Byron Beede, vicepresidente esecutivo e direttore generale di Destiny presso Activision.

L'espansione prosegue il racconto dell’universo di Destiny 2. Dopo anni di conflitto, ciò che resta dell’Atollo è ormai caduto nell'illegalità. I giocatori indagano sui recenti disordini e esplorano nuove regioni, risvegliano poteri inediti e ottengono potenti armi. Al fine di offrire una esperienza di partita profonda e gratificante Destiny 2: I Rinnegati presenta la destinazione La Città Sognante. Un luogo pieno di segreti da scoprire “boss” da sconfiggere, questa destinazione ospita inoltre il nuovissimo raid ed è il primo spazio progettato da zero per supportare i contenuti di endgame. Disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2, insieme al lancio de I Rinnegati arrivano attesi aggiornamenti e ritornano alcune tra le funzionalità più apprezzate, come il nuovo sistema di slot per le armi, una nuova versione di Perk casuali e miglioramenti al sistema di mod.

Destiny 2: I Rinnegati sarà disponibile al prezzo consigliato al pubblico di € 39,99. La linea di prodotti includerà anche il pacchetto Destiny 2 Forsaken + Annual Pass a € 69,99 e Destiny 2 Forsaken - Digital Deluxe Edition con contenuti digitali premium a € 79,99 su sistema PlayStation 4, Xbox One e PC, in esclusiva su Battle.net. Al momento del lancio, i giocatori di PlayStation avranno accesso ai seguenti contenuti esclusivi a tempo: un Assalto, equipaggiamento di classe, una nuova nave e un'arma esotica. Al lancio de I Rinnegati, le esclusive temporizzate di lancio di Destiny 2 rilasciate in precedenza saranno rese disponibili per tutte le piattaforme.