Destiny 2 I Rinnegati: è disponibile un nuovo assalto nella Città Sognante

Qualche ora fa è avvenuto il primo completamento al mondo di Ultimo Desiderio, il nuovo Raid di Destiny 2: I Rinnegati. Tale evento sembra aver dato il via ad una serie di novità nella Città Sognante.

La prima delle novità, la più evidente, è la presenza di un nuovo filmato di gioco che visualizzerete alla prossima visita alla Città Sognante. In aggiunta al video, troverete anche un nuovissimo Assalto a base di corrotti e chiamato proprio La Corrotta. Questa missione vi chiederà di portare in salvo un'alleata di Mara Sov ed ha un potere minimo consigliato di 500. Sembra inoltre che nell'area di pattuglia della Città Sognante stia accadendo qualcosa di molto strano e delle sfere di energia corrotta hanno iniziato a fluttuare in svariate zone della mappa. I corrotti hanno infatti occupato persino alcune sezioni del Pozzo Cieco ed è difficile capire cosa stia realmente accadendo nel mondo di gioco. Tra le restanti novità troviamo nuovi nemici che possono apparire nella sfida di livello 3 del Pozzo Cieco e nuove taglie che vi ricompenseranno con armamento potente da Petra Venj.

Vi ricordiamo che Xur è tornato in Destiny 2: I Rinnegati con un inventario ancora una volta piuttosto deludente, seppur con qualche interessante novità.