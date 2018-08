Destiny 2 I Rinnegati: disponibile un nuovo trailer con protagonista Cayde-6

Poco fa Bungie e Activision hanno pubblicato un nuovo trailer in computer grafica di Destiny 2: I Rinnegati, terza e grande espansione in uscita a settembre.

Protagonista indiscusso del filmato, intitolato L'ultimo atto del Pistolero, è Cayde-6, che dopo un "atterraggio spettacolare" nella Prigione degli Anziani viene attaccato da un grande numero di nemici e, alla fine, sembra avere decisamente la peggio. Questa la descrizione ufficiale del video: "Destiny 2: I Rinnegati inizia con una spettacolare evasione dalla Prigione degli Anziani. I fuorilegge più pericolosi del sistema sono in fuga e a separarli dalla nostra casa rimanete solo tu e Cayde-6, il leggendario cacciatore a protezione della Città". Potete ammirarlo in apertura di notizia, buona visione!

Destiny 2: I Rinnegati verrà pubblicata il 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC in tre differenti edizioni digitali: Standard, I Rinnegati con Pass Annuale e Digitale Deluxe. A partire dallo stesso giorno potrà essere acquistato anche Destiny 2: I Rinnegati - Legendary Collection, che include il gioco base e tutte e tre le espansioni. Il preordine del gioco garantisce ai giocatori il Bottino Esotico di Cayde, comprendente il decoro esotico Ultimo giro per Asso di Picche, la nave esotica Regina di Cuori, l'Emote esotica Duello e lo shader per armatura Sfumature di Cayde-6. Un recente leak su Reddit potrebbe aver svelato numerose informazioni sulla storia - attenti ai possibili spoiler!