Destiny 2 I Rinnegati: il DLC Black Armory uscirà il 4 dicembre?

Molti giocatori di Destiny 2 sono ancora impegnati con le attività offerte dall'ultima espansione, I Rinnegati, ma ben presto l'esperienza di gioco si arricchirà ulteriormente con il primo dei tre DLC del Pass Annuale, intitolato Black Armory.

La data d'uscita del nuovo contenuto scaricabile non è ancora stata svelata ufficialmente, ma un utente di Reddit, un tale di nome AntumTheNine, è riuscito a scovare una presunta immagine promozionale che riporta come data di lancio martedì 4 dicembre. Potete ammirarla in calce a questa notizia.

Al momento non siamo in grado di garantire la veridicità dell'informazione, poiché Activision e Bungie non hanno ancora comunicato nulla di ufficiale al riguardo. La finestra di lancio, tuttavia, appare plausibile e in linea con il modus operandi della casa di Bellevue. Ad esempio, La Maledizione di Osiride, prima espansione di Destiny 2, venne lanciata il 5 dicembre dello scorso anno. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, visto che a breve dovrebbe essere pubblicato un nuovo Settimanale di Casa Bungie.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la versione base di Destiny 2 può essere riscattata gratuitamente su PC via Battle.net fino al 18 novembre. Per giocare a Black Armory, sarà necessario possedere I Rinnegati e anche il Pass Annuale, che garantirà l'accesso anche ad altri due DLC in uscita l'anno prossimo.