Destiny 2 I Rinnegati: Domande e Risposte in diretta stasera alle 20:00!

Nuovo appuntamento speciale con i Q&A targati Everyeye! Questa sera alle 20:00 saremo in onda su Twitch con una sessione di domande e risposte interamente dedicata a I Rinnegati, la nuova espansione di Destiny 2 in arrivo domani, martedì 4 settembre.

Forsaken introduce una nuova campagna, nuove fazioni (gli Infami), mappe e attività (Azzardo) che segneranno l'avvio dell'Anno 2 di Destiny 2. Se volete saperne di più sui contenuti de I Rinnegati vi invitiamo a sintonizzarvi su Twitch stasera alle 20:00, potete lasciare i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, le domande più interessanti troveranno risposta durante la diretta. Vi invitiamo inoltre a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire con la redazione e la community durante la live.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che Destiny 2 è gratis per tutti gli abbonati PlayStation Plus a settembre, una buona occasione dunque per provare con mano lo sparatutto Bungie e decidere con calma se acquistare la nuova espansione.