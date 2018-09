Destiny 2 I Rinnegati: ecco la merce di Xur per questo fine settimana

Come ogni fine settimana che si rispetti, Xur è tornato a nascondersi nel mondo di Destiny 2: I Rinnegati con degli oggetti esotici non particolarmente rari.

Per trovare il vecchio emissario dei Nove vi basterà far visita alla Torre, visto che il nostro mercante è tornato al suo solito posto nell'hangar. Per chi non lo sapesse, si trova proprio alle spalle dell'area dedicata all'Orbita Morta, sulle scale. Purtroppo per voi, però, ancora una volta il suo inventario è piuttosto povero e non include alcun equipaggiamento dell'Anno 2.

Ecco di seguito la lista completa degli armamenti esotici in vendita:

Affari Sporchi, fucile automatico - 29 Frammenti leggendari

Cuore del Sacro Fuoco, corazza torace per Titano - 23 Frammenti leggendari

Astuzia dell'inverno, guanti lunghi Stregone - 23 Frammenti leggendari

Impeto eonico, guanti lunghi Cacciatore - 23 Frammenti leggendari

Engramma Predestinato - 97 Frammenti leggendari

Cinque di spade, bene di consumo - Gratuito

Ci teniamo a ricordarvi che l'acquisto dell'Engramma predestinato è consigliabile solo ai Guardiani che hanno bisogno di ottenere una vecchia esotica dell'Anno 1. Questo costoso engramma esotico non vi darà alcuna possibilità di trovare una delle nuove e ambite armi esotiche come il Signore dei Lupi o Cerbero +1.

A proposito di armi e armature esotiche in Destiny 2: I Rinnegati, vi ricordiamo che Bungie ha annunciato l'arrivo di cambiamenti non solo ai drop esotici, ma anche allo Stendardo di Ferro e ai sistemi per ottenere i rarissimi Nuclei Prodigiosi. Se siete tra i nuovi giocatori di Destiny 2, che magari hanno approfittato della recente offerta del PlayStation Plus, sulle nostre pagine trovate una guida alle Classi, alle Sottoclassi e agli Elementi.