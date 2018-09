Destiny 2 I Rinnegati: ecco la prima squadra che ha portato a termine Ultimo Desiderio

Ci sono volute ben 19 ore per portare a termine Ultimo Desiderio, la nuova e difficilissima Incursione di Destiny 2: I Rinnegati.

Sembrava una sfida impossibile e invece Indica, accompagnato dal suo team, ce l'ha fatta. Il Raid Ultimo Desdierio è stato completato su PC per la prima volta e tutti e 6 i partecipanti hanno ricevuto un emblema esclusivo, il lanciarazzi esotico Volpe a due code e un codice sconto per acquistare una particolare giacca sullo store ufficiale Bungie. Nei prossimi giorni questi Guardiani riceveranno inoltre una cintura simile a quelle dei campioni di wrestling con su scritto il proprio nickname. Effettuando ora il login nel gioco vi apparirà il seguente messaggio:

"Maledizione rilasicata

Primato mondiale di completamento dell'incursione 'Ultimo Desiderio'

Una squadra di se guardiani si è addentrata nel cuore della Città Sognante e ha dilaniato Riven dalle Mille Voci. Non avevano modo di sapere ciò che Riven desiderasse..."

Nel frattempo sono in tantissimi su YouTube e Twitch che stanno provando a completare l'Incursione entro le 24 ore dal suo arrivo per ricevere l'ambito emblema. Si tratta infatti di un raid molto complesso con nemici che vi metteranno a dura prova. Il potere consigliato per partecipare all'attività è di 550, ma i nemici al suo interno raggiungono livelli ancor più elevati.

Nel caso il Raid non dovesse essere di vostro gradimento potete sempre gettarvi nella mischia dello Stendardo di Ferro, in arrivo il prossimo martedì. Sulle nostre pagine potete anche dare un'occhiata alla guida nella quale vi spieghiamo come livellare in Destiny 2: I Rinnegati in maniera veloce grazie alle pietre miliari e alle sfide giornaliere e settimanali.