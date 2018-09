Destiny 2 I Rinnegati: esploriamo la Riva Contorta in 25 minuti di gameplay

Ci siamo, il giorno che tutti i fan di Destiny 2 aspettavano da mesi è arrivato! Oggi debutta ufficialmente la terza e grande espansione dello sparatutto di Bungie, I Rinnegati.

Tra i tanti contenuti, ci sono anche due destinazioni nuove di zecca, la Città Sognante e la Riva Contorta. Nel video gameplay di 25 minuti che vi proponiamo in questa sede, vi portiamo alla scoperta della seconda. La Riva Contorta è composta da un gruppo di asteroidi tenuti assieme da ganci e cavi. Una terra di nessuno, priva di leggi, dove si rifugiano gli 8 Baroni fuggiti dalla Prigione degli Anziani. Non mancano all'appello neppure i Cabal e l'Alveare. In questo posto i guardiani possono fare affari con Il Ragno, un misterioso caduto che funge da vendor.

Se volete saperne di più, vi consigliamo di guardare il video in allegato a questa notizia. I Rinnegati è disponibile da oggi 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra le novità più interessanti, figura senza dubbio Azzardo, una modalità ibrida che unisce elementi PvE e PvP. L'espansione ha ufficialmente dato il via all'Anno 2 dello sparatutto di Bungie, che darà il benvenuto ad altri 3 contenuti premium inclusi nell'Annual Pass.