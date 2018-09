Destiny 2 I Rinnegati: Evento di Lancio dell'espansione in diretta il 4 settembre dalle 19

Mancano meno di 24 ore all'uscita de I Rinnegati, terza e attesissima espansione di Destiny 2. Abbiamo così ben pensato di celebrare il suo arrivo con un Evento di Lancio in diretta sul canale Twitch di Everyeye!

L'appuntamento è fissato alle ore 19:00 di domani 4 settembre, ora in cui l'espansione verrà sbloccata per tutti i giocatori che hanno effettuato il preordine. Per l'occasione, la redazione giocherà a oltranza ai nuovi contenuti, cimentandosi dapprima nella storia e poi nelle nuove attività preparate da Bungie, tra le quali spicca la modalità Azzardo.

La trasmissione, com'è consuetudine, andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, requisito fondamentale per poter interagire con gli altri utenti e con la redazione. Cliccando sul simbolo a forma di cuore, inoltre, riceverete una comoda notifica sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento.

Intanto, nell'attesa dell'Evento di Lancio, vi consigliamo di guardare i tre video gameplay di Azzardo dedicati a Caduti, Cabal e Infami, e l'intera prima missione dell'espansione.