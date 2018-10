Destiny 2 I Rinnegati: la Festa delle Anime Perdute includerà una modalità Orda

Dopo aver annunciato la data di inizio della nuova Festa delle Anime Perdute di Destiny 2: I Rinnegati, Bungie ha svelato nuovi dettagli sull'evento di Halloween, confermando che per l'occasione verrà ospitata una nuova modalità Orda.

Oltre a introdurre nuove maschere e oggetti cosmetici a tema da ottenere durante l'evento, Bungie ha annunciato che la nuova Festa delle Anime Perdute di Destiny 2: I Rinnegati ospiterà una modalità Orda inedita, proponendo una serie di sfide inedite ai Guardiani.

La modalità in questione si chiamerà Foresta infestata e si presenta come una simulazione Vex ambientata nel futuro oscuro, con i giocatori chiamati a sopravvivere per 15 minuti a una serie di ondate via via più difficili. I Guardiani potranno affrontare le orde sia da soli che in compagnia di un fireteam, contando sulla collaborazione dei propri amici.

Apprendiamo inoltre che la Festa delle Anime Perdute di quest'anno verrà organizzata da Amanda Holliday, e che verrà proposta una nuova quest in cui dovremo scovare gli assassini di Maestro Ives, il Criptarca di Destiny 1 apparso sull'Atollo. Ricordiamo che l'evento sarà disponibile per tre settimane, a partire dalle 19:00 di martedì 16 ottobre.

Sapevate che sono emerse nuove indiscrezioni sui contenuti di Armeria Nera, la prossima espansione di Destiny 2: I Rinnegati in arrivo a dicembre?