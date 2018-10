Destiny 2 I Rinnegati: la Festa delle Anime Perdute partirà tra pochi giorni

Dopo aver saltato il primo anno di gioco, la Festa delle Anime Perdute è pronta a tornare nella Stagione 1 di Destiny 2: I Rinnegati.

L'evento partirà infatti il prossimo martedì 16 ottobre 2018 e, grazie ad alcuni frame di un recente filmato, è possibile vedere che alla Torre arriverà un albero decorato con numerosi engrammi colorati e una specie di santuario dedicato ai caduti. È anche possibile vedere quella che sembra la sagoma del criptarca dell'Atollo nel primo Destiny. Non è quindi da escludere che il personaggio pelato sia morto e che l'evento includa una quest dedicata a lui. Secondo alcuni rumor, inoltre, pare che con l'evento possa arrivare anche il Signore del Tuono, mitragliatrice esotica già presente nel primo capitolo del gioco. Non si hanno invece informazioni in merito alle ricompense della Festa delle Anime Perdute, ma siamo quasi certi che torneranno i consumabili che alterano le animazioni di respawn e le teste dei Guardiani.

Vi ricordiamo che Bungie ha dichiarato ufficialmente che l'Incursione Ultimo Desiderio non avrà una Hard Mode. Pare inoltre che la prossima espansione dell'Anno 2 di Destiny 2 possa includere una modalità orda e una vecchia arma esotica.