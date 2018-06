Destiny 2: Gambit è la nuova attività endgame de I Rinnegati che unisce PvE e PvP

In occasione del reveal ufficiale dell'Anno 2 di Destiny 2, Bungie ha svelato la nuova attività di endgame in arrivo con l'espansione I Rinnegati: la game mode in questione si intitola Gambit e si presenta come una modalità competitiva e cooperativa che unisce PvE e PvP.

Come preannunciato dallo sviluppatore a inizio maggio, la nuova espansione autunnale di Destiny 2 mira a cambiare il modo di giocare dei Guardiani, includendo con l'occasione una modalità completamente inedita che si distingue da tutte le altre pubblicate finora.

Durante il livestream ospitato oggi pomeriggio, dunque, Bungie ha svelato l'identità della nuova modalità di gioco in questione: stiamo parlando di Gambit, una nuova attività endgame 4v4 che unisce elementi PvE e PvP in un'unica battaglia da combattere in una nuova arena introdotta con l'espansione I Rinnegati in arrivo a settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Stando alle parole della software house, Gambit ingloberà sia gli aspetti competitivi del PvP che le dinamiche co-op tipiche del PvE, rivolgendosi sia ai Guardiani in cerca di una sfida stimolante che agli utenti desiderosi di giocare in squadra in compagnia dei propri amici. Naturalmente, la nuova attività di endgame permetterà di ottenere ricompense a tema e nuove armi da aggiungere al proprio equipaggiamento.