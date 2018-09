Destiny 2 I Rinnegati, Guida all'Incursione Ultimo Desiderio: come sconfiggere Kalli

Ultimo Desiderio, la nuova Incursione di Destiny 2: I Rinnegati ambientata nella Città Sognate, è disponibile dal 14 settembre per tutti i possessori della nuova espansione. In questa mini-guida vi spiegheremo come sconfiggere Kalli, la Corrotta, il primo boss del Raid.

Per partecipare alla nuova Incursione di Destiny 2: I Rinnegati ci sono alcuni requisiti da tenere a mente. Oltre ad essere in possesso della nuova espansione e di quelle precedenti (La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica), i Guardiani devono aver sbloccato l'accesso alla Città Sognate e raggiunto almeno il livello 520 di Potere. In realtà, per provare a completare la prima parte del Raid è consigliabile un livello Potere di almeno 540 o 550.

Una volta entrati nella Torre degli Occhi Aperti, nella prima fase dell'Incursione, i giocatori potranno vedere Kalli al centro della stanza. Nella fascia più esterna dell'area sono presenti quattro coppie di simboli luminosi, in prossimità di altrettante piastre. Tre coppie sono invece presenti attorno all'area circolare centrale: queste tre coppie corrispondono alle piastre sulle quali ogni singolo Guardiano dovrà salire. Per facilitare il lavoro di squadra è importante assegnare un nome a ciascun simbolo, in modo da segnalare quello mancante e raggiungere le 6 piastre con gli altri tre simboli corrispondenti.

Ogni piastra è divisa in tre parti, due delle quali ospiteranno una piaga Corrotta da evitare con la massima attenzione. In pratica è necessario stare sulla fascia libera, aspettare che le piccole piaghe esplodano, e ripetere l'operazione per circa quattro volte, aspettando l'apparizione di un Cavaliere Corrotto. In questa fase uccidete il Cavaliere con un'arma da scontro ravvicinato, possibilmente con un buon fucile a pompa come quello di Ikelos. Il team deve assicurarsi di eliminare tutti e sei Cavalieri (in caso contrario, durante lo scontro con Kalli non potrete accedere a tutte le stanze sicure).

Una volta eseguita questa operazione, raggiungete il centro della stanza e preparatevi a colpire Kalli: in quest'ottica sarà molto utile la nuova Super solare dello Stregone in grado di aumentare la protezione e massimizzare i danni. Infliggete quanti più danni possibili al boss sfruttando le armi pesanti e i colpi critici, preparandovi ad evitare l'esplosione mortale che Kalli sprigionerà alla fine di ogni round.

Per sopravvivere all'esplosione, ciascun Guardiano dovrà entrare in una delle 6 stanze sicure presenti sotto il boss. In ogni round (la fase di danno è divisa in tre round) si apriranno 6 stanze diverse, e in ciascuna di esse ci sarà spazio per un solo giocatore. Entrando in due, infatti, la porta non si chiuderà: per evitare questo inconveniente cercate di comunicare con tempismo la stanza che avete scelto, mettendovi d'accordo con gli altri compagni. Una buona soluzione è numerare le stanze, procedendo da sinistra a destra (prima quelle del piano superiore, poi quelle del piano inferiore). Ogni giocatore potrebbe avere un numero già assegnato: chi avrà il numero uno entrerà nella prima stanza aperta nel piano superiore, chi avrà il numero due entrerà nella seconda, e così via fino al numero sei, che entrerà nell'ultima stanza del piano inferiore.

Dopo l'esplosione, al centro della mappa compariranno alcuni nemici corrotti da eliminare velocemente con un paio di granate e qualche colpo preciso (e magari una Freccia del Cacciatore). Dopo aver ripulito la zona possiamo tornare a colpire Kalli, continuando a seguire i suggerimenti di prima: utilizzate la Super degli Stregoni e sfruttate la barricata dei Titani per proteggervi dai danni, sfruttate le armi pesanti, i colpi precisi e le Super offensive (come Assalto Martellante del Titano) per massimizzare i danni inflitti al boss.

A seconda del quantitativo di danni inflitti, dovrete ripetere questa procedura circa due o tre volte. Dopo ogni fase di danno tornate nella zona esterna, posizionatevi sulle piastre (tenendo conto dei nuovi simboli presenti al centro), evitate le piaghe ed eliminate tutti i Cavalieri Corrotti. Eseguite e ripetete gli step precedenti fino a eliminare Kalli, ottenendo così il primo pezzo di equipaggiamento dell'Incursione e un Seme di Luce (fondamentale per sbloccare il terzo ramo della sottoclasse restante).



