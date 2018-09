Destiny 2 I Rinnegati: Guida alle nuove Pietre Miliari, come aumentare il livello Potere

Con l'arrivo de I Rinnegati, la nuova espansione di Destiny 2 disponibile dal 4 settembre, Bungie ha deciso di stravolgere il sistema delle Pietre Miliari per offrire un sistema di progressione più vario e stimolante. In questa mini-guida vi spiegheremo come funziona il nuovo sistema.

Come nella versione liscia di Destiny 2, le Pietre Miliari continuano a rappresentare un elemento chiave per la crescita del proprio Guardiano. Portandole a termine, infatti, potremo guadagnare nuovo Armamento Potente, aumentando così il nostro livello di Potere complessivo. Con l'arrivo de I Rinnegati, tuttavia, il sistema delle Pietre Miliari è stato modificato in diversi aspetti per offrire attività settimanali ancora più varie e diversificate.

Tanto per cominciare, adesso le Pietre Miliari settimanali si chiamano Sfide e non sono più visualizzabili nella mappa tramite la pressione di L2 (LT): in questa sezione dell'interfaccia, infatti, potremo vedere soltanto gli obiettivi della storia, del clan, gli assalti e le quest legate alle varie sottoclassi dei Guardiani. Da questo momento in poi, le attività settimanali in grado di offrire Armamento Potente verranno contrassegnate da un'icona dorata accanto alle destinazioni in cui sono disponibili.

Per fare un esempio, tra le Sfide di questa settimana troviamo il Focolaio nella Zona Morta Europea: non a caso, nella mappa possiamo notare un'icona dorata accanto al pianeta Terra, e per vedere i progressi del'obiettivo basterà avvicinare il cursore sul relativo vendor del luogo (Devrim, in questo caso). Una volta completato il Focolaio, dovremo ritirare la nostra ricompensa direttamente da Devrim, e non più alla Torre.

Esplorando la mappa possiamo notare anche il ritorno delle missioni eroiche giornaliere, attività che insieme agli eventi pubblici, alle avventure e ai settori perduti può farci ottenere nuovi progressi per completare il Focolaio. A differenza delle Pietre Miliari tradizionali, le nuove Sfide proporranno una rotazione più frequente delle attività: le Sfide del Crogiolo, dell'Avanguardia (incluso il Cala la Notte) e il Focolaio stesso, infatti, verranno aggiornate ogni quattro giorni invece di ogni sette, raddoppiando la varietà e le opportunità di ottenere Armamento Potente nell'arco di una singola settimana.

Ricordiamo inoltre che tra le attività in grado di offrire Armamento Potente troviamo anche Azzardo, la nuova modalità di Destiny 2: I Rinnegati che mescola meccaniche PvP e PvE: in questa Guida vi diamo 10 consigli per vincere le partite e avere la meglio sugli avversari.