Destiny 2: I Rinnegati includerà un boost di livello per un solo personaggio

Mancano ancora diversi mesi all'uscita de I Rinnegati, ma Bungie ha già fornito numero informazioni su storia e modalità di gioco. Nelle scorse ore, il game director Chris Barrett ha confermato che l'espansione includerà un boost di livello per un singolo personaggio.

In questo modo, coloro che lo vorranno, potranno in un colpo solo ottenere un guardiano con un livello luce adeguato per affrontare le missioni della storia e le attività de I Rinnegati. Un'opzione del genere venne inclusa anche nella prima grande espansione del primo capitolo, Il Re dei Corrotti: parliamo della Scintilla di Luce, un oggetto che poteva essere utilizzato dall'inventario. Questa volta, però, sarà attivabile direttamente dalla schermata di selezione del personaggio.

In aggiunta all'aumento di livello, il boost completerà anche le attività e le missioni rilevanti, "lasciando i giocatori in un punto del gioco in cui possono iniziare la campagna de I Rinnegati", ha dichiarato Barrett. Come specificato, nell'espansione sarà incluso un solo boost da usare su un solo personaggio: ulteriori potranno essere acquistati separatamente ad un prezzo che non è ancora stato annunciato.

I giocatori assidui di Destiny 2, probabilmente, troveranno quest'opportunità ben poco utile. Potrebbe tuttavia rivelarsi una gradita opzione per tutti coloro che non giocano da molto tempo e che vogliono unirsi fin da subito ai propri amici nelle nuove attività. Ricordiamo che I Rinnegati sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra le novità più rilevanti c'è Azzardo, una modalità ibrida PvE/PvP.