Destiny 2: I Rinnegati includerà una nuova Incursione e nuove Super

Durante il reveal dell'Anno 2 di Destiny 2, Bungie ha confermato che l'espansione I Rinnegati in arrivo a settembre includerà una nuova Incursione e nuove Super da sbloccare per le tre classi dei Guardiani.

Esattamente come visto con Il Re dei Corrotti, l'ottima espansione che inaugurò a sua volta l'Anno 2 di Destiny 1, tra i nuovi contenuti del DLC I Rinnegati ci sarà spazio per una nuova Incursione e per nuove Super da sbloccare con le tre classi di Guardiani disponibili. Se da una parte ci si aspetta un aggiornamento corposo per le attività di endgame, dunque, dall'altra avremo la possibilità di personalizzare ulteriormente il nostro Cacciatore, il nostro Titano o il nostro Stregone.



Stando alle prime anticipazioni fornite da Bungie, la nuova Incursione punta in modo ancora più deciso alla varietà delle meccaniche, alla grandezza dei boss e alla vastità degli scenari, proponendo con l'occasione un'atmosfera virata alle tinte fantasy.