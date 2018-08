Destiny 2 I Rinnegati: un indizio nascosto nel gioco lascia presagire il ritorno di Cayde

Cayde-6 è da sempre uno dei personaggi preferiti di tutti i giocatori di Destiny ed è difficile pensare che Bungie abbia deciso di eliminarlo con l'arrivo di Destiny 2: I Rinnegati.

Ad insospettire i fan, ancora turbati dopo aver visto l'ultimo trailer de I Rinnegati che mostra gli ultimi momenti del membro dell'Avanguardia dei Cacciatori, è un indizio contenuto nell'oggetto della quest misteriosa di Cayde-6. Una volta raggiunta la Torre, vi verrà chiesto di raccogliere un "Buono scaduto per ramen" che, se analizzato, vi permetterà di leggere qualcosa di interessante:

"Digli che ti mando io. Dagli questo buono. Fidati di me. Ricorda di dirgli che ti mando io. Cayde-6. Cayde, con la C. Una C maiuscola. Più un 6. C-A-Y-D-E. Sei (non Sette)."

Dove andrà a parare la quest è ancora un mistero, ma sono in tantissimi a credere che in questa frase si nasconda un dettaglio fondamentale sul futuro del personaggio. Morirà sul serio, troverà un nuovo corpo o ci ritroveremo ad avere a che fare con una sorta di clone? Purtroppo non ci è dato saperlo e per scoprire tutti i dettagli sulle sorti di Cayde-6 bisognerà attendere il prossimo 4 settembre, giorno in cui Destiny 2: I Rinnegati farà il proprio debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net).

Vi ricordiamo che la prossima settimana tutti i possessori del gioco potranno provare gratuitamente la nuova modalità Azzardo, una sorta di ibrido tra PvE e PvP. Bungie ha inoltre dichiarato che la nuova Incursione, l'Ultimo Desiderio, sarà giocabile dal prossimo 14 settembre. Se non vi spaventano gli spoiler, è possibile leggere numerose informazioni su trama, incursione e attività presenti in Destiny 2: I Rinnegati.