Destiny 2 I Rinnegati: il mantello di Cayde-6 è apparso sulla Torre

Con l'arrivo del nuovo aggiornamento settimanale, i giocatori di Destiny 2: I Rinnegati hanno notato la presenza di un nuovo particolare sulla Torre, nei pressi dell'Hangar. Nell'officina di Amanda Holliday, infatti, ci si può imbattere nel mantello di Cayde-6.

Avvertenza Spoiler: la notizia contiene alcuni spoiler sulla trama di Destiny 2: I Rinnegati, la nuova espansione pubblicata a inizio settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi consigliamo di procedere nella lettura soltanto se avete completato la Campagna principale del DLC.

Come saprete, Cayde-6 è stato ucciso per mano di Uldren all'inizio di Destiny 2: I Rinnegati, sancendo la scomparsa del simpatico Cacciatore dall'universo di gioco. Alcuni fan speravano in ogni caso nel suo ritorno, magari vedendolo tornare in vita con un nuovo corpo, ma alla fine queste speranze sono state disattese da Bungie.

Tuttavia, gli sviluppatori hanno voluto fare un tributo a Cayde-6 inserendo un nuovo oggetto sulla Torre: stiamo parlando del mantello appartenuto al celebre Cacciatore dell'Avanguardia, situato nei pressi dell'Hangar. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, in particolare, il mantello è stato appeso nell'officina di Amanda Holliday.

Si tratta di un semplice tributo? Oppure Bungie ha in serbo qualche sorpresa per i fan di Cayde-6, magari in vista delle prossime espansioni?