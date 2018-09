Destiny 2 I Rinnegati: la modalità Azzardo in diretta su Twitch oggi 1 settembre

Everyeye Live comincia il mese in bellezza con una trasmissione interamente dedicata a I Rinnegati, attesissima espansione di Destiny 2 in uscita tra pochissimi giorni.

Durante la diretta, che andrà in onda alle 20:30 sul canale Twitch di Everyeye, la redazione giocherà all'inedita modalità Azzardo, indubbiamente una delle novità più interessanti dell'espansione. A partire dalle ore 19:00 potrà essere testata gratuitamente, per 24 ore, da tutti i giocatori in possesso di Destiny 2.

Azzardo è una modalità ibrida che unisce elementi PvP e PvE. Le regole sono molto semplici: combatti, raccogli, incassa, invadi. All'inizio del match due team composti da 4 giocatori combattono in due arene speculari e indipendenti. Sono chiamati ad uccidere i nemici controllati dall'IA, raccogliere le particelle che lasciano cadere e conservarle in una struttura centrale detta "banca". Al raggiungimento di 75 particelle si manifesta sulla mappa di gioco un potente boss. Chi per primo riesce ad eliminare questo campione segna un punto, in una partita che si gioca al meglio delle tre. La raccolta di particelle permette di interferire con le operazioni della squadra nemica. A 5 appare un mini-boss nell'arena avversaria, a 25 un portale che permette di effettuare una sorta di invasione di campo, e così via.

Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di seguirci questa sera a partire dalle 20:30 sul canale Twitch di Everyeye. A tal proposito vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al canale, requisito fondamentale per poter interagire con gli altri utenti e con la redazione. Cliccando sul simbolo a forma di cuore, inoltre, potrete ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi, infine, che I Rinnegati verrà pubblicata martedì 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Bungie ha svelato i contenuti esclusivi della versione PS4 e ha assicurato che verranno implementate misure anti-cheat più restrittive.