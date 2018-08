Destiny 2 I Rinnegati: la nuova Incursione sarà disponibile dal 14 settembre

Bungie ha annunciato che la nuova Incursione di Destiny 2: I Rinnegati arriverà a distanza di una settimana dal debutto della nuova espansione. I Guardiani avranno qualche giorno di tempo per prepararsi ad affrontare l'impresa.

La nuova Incursione, che ricordiamo essere ambientata nella misteriosa Città Sognante, uscirà il 14 settembre alle 19:00 italiane. Una volta disponibile, tutti i giocatori avranno la possibilità di affrontare il nuovo Raid in arrivo con la nuova espansione I Rinnegati.

Il senior raid designer Joe Blackburn ha detto che i giocatori avranno bisogno di più dei soliti tre giorni per prepararsi alla nuova Incursione. In questo modo, inoltre, gli utenti avranno più tempo a disposizione per godersi i contenuti principali dell'espansione prima di dedicarsi al Raid.

Anche se non sappiamo quasi nulla di Ultimo Desiderio, alcune teorie suggeriscono che il boss finale potesse essere uno degli Ahamkara, i leggendari draghi dell'universo di Destiny. Considerando che questi draghi sono noti per la concessione di desideri e che sono quasi estinti, il nome dell'Incursione sembra suggerire il loro ritorno.

Ricordiamo che Destiny 2: I Rinnegati sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sapevate che la nuova modalità Azzardo sarà disponibile in prova gratuita per tutti i possessori di Destiny 2?