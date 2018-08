Destiny 2 I Rinnegati: nuovo trailer e prova gratuita della modalità Azzardo

Nuovo trailer per Destiny 2 I Rinnegati. Quando i più famigerati fuorilegge scappano dalla Prigione degli Anziani, l'unica cosa che si frappone tra loro e la nostra casa siete tu e Cayde-6, il più leggendario cacciatore che ha giurato di proteggere la Città. Un cacciatore dell’Avanguardia non si arrende senza combattere.

Destiny 2 I Rinnegati alla Gamescom

In vista del lancio di Destiny 2 I Rinnegati, il 4 settembre, Bungie ha accolto i giocatori europei al gamescom dando loro la possibilità di sperimentare la nuova modalità di gioco ibrido: Azzardo. Questo nuovissimo modo di giocare a Destiny 2 farà felici tutti i giocatori: è perfetto per chi apprezza gli elementi collaborativi e imprevedibili del PvE, fondendosi perfettamente con la sfida competitiva del gameplay PvP.

Azzardo: Prova Gratuita

Inoltre, Bungie e Activision hanno annunciato una prova gratuita di Azzardo disponibile per tutti i possessori di Destiny 2 a partire dalle 19:00 del 1 settembre fino alle 19:00 del 2 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. La versione per PC sarà disponibile esclusivamente su Battle.net. Non dimenticare le regole del gioco: Combatti. Raccogli. Incassa. Invadi. Raduna la tua squadra o trova online altri giocatori.