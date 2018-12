Destiny 2 I Rinnegati: il nuovo video mostra le armi dell'Armeria Nera

I vertici di Bungie ci catapultano nuovamente nella dimensione sci-fi di Destiny 2 per far cantare le bocche da fuoco delle armi di Destiny 2: I Rinnegati che verranno introdotte con Armeria Nera, la prima espansione collegata all'Annual Pass.

Il DLC che darà ufficialmente inizio alle attività multiplayer e alle sfide endgame della Stagione della Forgia promette di ampliare l'offerta digitale di Destiny 2 con degli elementi di equipaggiamento particolarmente ispirati.

Le missioni di Armeria Nera che graviteranno attorno alla figura di Ada-1 avranno come obiettivo finale il conseguimento di armi esotiche come il fucile da cecchino Izanagi's Burden (con perk che permetteranno di unire quattro colpi in uno per sparare un proiettile dal danno maggiorato), l'arco energetico Monarque (con innesti che trasformeranno le frecce in dardi avvelenati), il lanciagranate Anarchy (il cui perk speciale darà alle granate sparate la capacità di creare un campo di forza assorbi-energia nemica) e il fucile a fusione Jutun (con una carica lineare che incendierà i colpi e li farà esplodere all'impatto).

Su queste pagine trovate lo speciale a firma di Andrea Zaffina che ci offre una prima infarinatura sulle novità della Stagione della Forgia e un interessante approfondimento sui contenuti di Armeria Nera, con uno sguardo rivolto al futuro di Destiny 2: I Rinnegati e alle aggiunte che caratterizzeranno il 2019 videoludico dei Guardiani, sia per gli acquirenti dell'Annual Pass che per i giocatori del titolo base e dell'espansione Forsaken.