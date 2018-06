Destiny 2 I Rinnegati: la nuova modalità ibrida Azzardo si mostra in un trailer

Azzardo è una nuova modalità di gioco ibrida per Destiny 2: I Rinnegati. Scopri come questa esperienza competitiva e cooperativa unisce il meglio di PvE e PvP. Combatti. Raccogli. Incassa. Invadi.

L'Atollo è in preda all'anarchia, e ora i criminali più pericolosi della galassia - i baroni e Uldren Sov - hanno organizzato un tentativo di fuga dalla Prigione degli Anziani. Tu e Cayde-6 siete incaricati di riportare l'ordine, ma le cose non vanno come previsto. Dopo innumerevoli difficoltà, Cayde-6 paga un conto molto salato. Messa da parte l'autorità dell'Avanguardia, ti avventuri nell'Atollo per farti giustizia da solo.

Esplora nuove zone, risveglia nuovi poteri, ottieni nuove armi e scopri i segreti perduti degli insonni. La caccia è aperta.