Destiny 2: I Rinnegati e Ombre dal Profondo sono gratis su Xbox Game Pass

Di ritorno dall'orbita di Giove con un video su Europa di Destiny 2 Oltre la Luce, Bungie ha reso disponibile per gli iscritti a Xbox Game Pass il doppio pacchetto di espansione de I Rinnegati e Ombre dal Profondo.

Le due esperienze sviluppate da Bungie per arricchire l'offerta ludica e contenutistica del kolossal sci-fi nel corso degli ultimi due anni danno modo agli abbonati al servizio di Microsoft di accedere su Xbox One a tutte le missioni, ambientazioni e attività previste dalle relative espansioni, eccezion fatta per le ormai trascorse sfide stagionali.

Destiny 2 I Rinnegati si focalizza sulla figura di Cayde-6 e sulla battaglia combattuta dai Guardiani ai confini del Sistema Solare per vendicarne la sua scomparsa. Con Destiny 2 Ombre dal Profondo, invece, Bungie ci conduce nelle viscere della Luna per fronteggiare una sinistra forza che minaccia di sconvolgere la vita degli abitanti dell'Ultima Città della Terra.

Se volete immergervi nelle atmosfere di questo doppio DLC di Destiny 2 gratis su Xbox Game Pass, vi rimandiamo ai nostri approfondimenti sulle origini dei Vex di Ombre dal Profondo e sulle origini dei Nove e l'Emissaria de I Rinnegati. A chi ci segue, ricordiamo infine che molti dei contenuti della versione base di Destiny 2 confluiranno dal 10 novembre nel Vault di Oltre la Luce, il programma organizzato da Bungie per "mettere a fuoco" i contenuti dell'FPS fantascientifico tagliando scenari, attività e porzioni della trama obsolete, ma con la promessa di riproporli in futuro in una nuova veste, ed elementi originali tra storia, equipaggiamenti e scenari, con l'avvento di Destiny 2 su PS5 e Xbox Series X e S.