Destiny 2: I Rinnegati è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC

Bungie, High Moon Studios e Activision, consociata interamente controllata di Activision Blizzard, Inc., annunciano che Destiny 2: I Rinnegati, la prima espansione del premiato videogame Destiny 2, è ora disponibile per il download su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One che include Xbox One X e PC.

La versione PC sarà disponibile in esclusiva su Battle.net, l’esclusiva piattaforma di gioco online di Blizzard Entertainment.

Destiny, che ha definito un intero genere, ha ricevuto riconoscimenti a livello mondiale fin dalla sua uscita nel 2014. L'ultima novità, Destiny 2: I Rinnegati, porta la maggiore trasformazione nella storia di Destiny, cambiando il modo in cui i giocatori combattono, ed approfondendo e ampliando lo sviluppo dei personaggi tramite una maggiore libertà di scelta. I Rinnegati amplierà il divertimento che i giocatori hanno tanto apprezzato negli anni. I giocatori viaggeranno verso i confini privi di legge del sistema solare e si butteranno in una nuova frontiera piena di nemici, alleati e misteri incalcolabili, per vendicare la morte dell'amato Cayde-6. Con una nuovissima attività cooperativa e competitiva chiamata Azzardo e una destinazione endgame chiamata La Città Sognante, I Rinnegati racconta una storia oscura e di vendetta nell’universo di Destiny.

Azzardo è una modalità di gioco ibrida unica nel suo genere, che unisce il meglio dell’esperienza PvE (Player Vs Enviroment) e PvP (Player Vs Player). Due squadre composte da quattro giocatori si affrontano in arene separate ma identiche: le squadre affronteranno i propri nemici, raccogliendo le particelle che cadono durante la battaglia, ed utilizzandole poi per rallentare i progressi della squadra avversaria e confrontarsi in intensi scontri PvP, dove distruggere gli altri giocatori diventa l’unico obiettivo.

"Abbiamo trasformato l'esperienza di Destiny 2 per attrarre la nostra incredibile community con una trama davvero personale, molti contenuti creati per i giocatori che amano Destiny e una nuova, ed immensa, ambientazione ideata appositamente per garantire un'esperienza di gioco senza precedenti", ha dichiarato Jonty Barnes, General Manager for Destiny di Bungie. Ha aggiunto: "Abbiamo molte sorprese in serbo per le prossime settimane e nei mesi a venire, abbiamo lavorato tutto l'anno con la nostra community per assicurarci che i Rinnegati soddisfino le aspettative".

"Destiny ha una community di giocatori davvero variegata”, ha dichiarato Byron Beede, Executive Vice President and General Manager for Destiny in Activision. Ha aggiunto, "Destiny 2: I Rinnegati offre sia ai giocatori esperti sia ai neofiti una grande varietà di esperienze di gioco. Con la Collezione Completa e l’Aumento di Livello a 30, sono novità perfette per proseguire le tue avventure, invitare gli amici ad entrare per la prima volta nell'esperienza di gioco dell'universo di Destiny".

Destiny 2: I Rinnegati sarà disponibile al prezzo consigliato al pubblico di € 39,99. La linea di prodotti includerà anche Destiny 2: I Rinnegati – Edizione Digitale Deluxe a € 79,99 che include I Rinnegati, il pacchetto Pass Annuale I Rinnegati (premi stagionali bonus e tre uscite di contenuti premium), oltre al Set Leggendario degli Insonni. Disponibile anche per i giocatori nuovi e per quelli che ritornano Destiny 2: I Rinnegati – Collezione Leggendaria al prezzo consigliato di €69,99 e Destiny 2: I Rinnegati - Collezione completa a €99,99 su sistema PlayStation 4, Xbox One e PC, esclusivamente su Battle.net. Al momento del lancio, i giocatori di PlayStation avranno accesso ai seguenti contenuti in esclusiva temporale: un assalto, un set di armature per ogni classe, una nuova nave ed un'arma esotica. I contenuti esclusivi di Destiny 2 saranno disponibili per tutte le piattaforme, al lancio di Destiny 2: I Rinnegati.