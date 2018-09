Destiny 2 I Rinnegati: il Pass Annuale non aggiungerà nuovi pianeti

Tra esattamente 24 ore, Destiny 2 darà il benvenuto all'espansione I Rinnegati, che darà ufficialmente il via all'Anno 2. Come già specificato in precedenza, per la seconda annata dello sparatutto Bungie ha in serbo un nuovo metodo di distribuzione dei contenuti a pagamento: il Pass Annuale.

L'acquisto del Pass Annuale, attualmente possibile solo in bundle con I Rinnegati al prezzo complessivo di 69,99 euro, fornisce accesso a tre ulteriori DLC premium: Black Armory (inverno 2018), Joker's Wild (primavera 2019) e Penumbra (estate 2019). Tra i contenuti previsti ci sono attività endgame, nuove armature e armi (tra cui le Mitragliatrici), il ritorno di alcune esotiche famose, trionfi e nuovi dettagli sulla lore da scoprire. Tra di essi, a quanto pare, non ci saranno nuovi pianeti da esplorare, bensì nuove aree aggiuntive in quelli già esistenti.

A chiarirlo è stato il project lead Scott Taylor in una sessione Q&A con Polygon. "Ci saranno nuovi luoghi da esplorare. Per la precisione, li chiamiamo "bolle" o nuovi spazi. Non ci saranno nuovi pianeti". Nella discussione è intervenuto anche il game director Steve Cotton, che ha confermato l'assenza di nuovi pianeti.

Alcuni di questi nuovi luoghi sono visibili nel Bungie ViDoc dedicato al futuro di Destiny 2. Black Armory introdurrà quello che sembra essere un bunker sotterraneo, mentre Penumbra permetterà di pattugliare nuove aree del Leviatano. Informazioni più precise e dettagliate, in ogni caso, le avremo solo a ridosso della pubblicazione del primo pacchetto nel corso del prossimo inverno.

Nel frattempo, i giocatori possono concentrarsi sull'uscita dei I Rinnegati, fissata per domani 4 settembre. Tra le nostre pagine trovate tre video gameplay di Azzardo dedicati a Caduti, Cabal e Infami, e l'intera prima missione dell'espansione.