Destiny 2 I Rinnegati: questo lanciagranate sta facendo impazzire i giocatori

Sono trascorse quasi due settimane dall'arrivo di Destiny 2: I Rinnegati, la nuova espansione dello sparatutto Bungie che ha inaugurato l'Anno 2. Tra le varie problematiche che stanno affliggendo gli utenti non ci sono solo dei bug, ma anche delle ricompense molto strane.

In particolare parliamo del lanciagranate chiamato Transito del Limite, che sta facendo impazzire tutti i Guardiani a causa della frequenza con la quale viene trovato negli engrammi potenti. Chi gioca assiduamente è riuscito a trovarne anche una ventina, mostrando poi online la propria frustrazione a riguardo. Ma per quale motivo si trova con una tale frequenza? Si tratta di un bug? Purtroppo la risposta è un secco "no". Molto semplicemente nella selezione di oggetti che potete trovare negli engrammi di determinate fazioni questa è l'unica arma pesante disponibile. Nessuna spada o lanciarazzi, solo Transito del Limite. Fortunatamente si tratta di un'arma piuttosto forte e con i perk casuali presenti nella nuova espansione di gioco è molto probabile che si trovi un'arma con delle caratteristiche particolarmente utili.

