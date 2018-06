Destiny 2 I Rinnegati: prime immagini dell'espansione Forsaken

Pochi minuti fa Bungie ha svelato ufficialmente la nuova espansione di Destiny 2 intitolata I Rinnegati, che a partire dal 4 settembre riporterà i guardiani sull'Atollo, o meglio, su ciò che ne è rimasto...

Contestualmente all'annuncio, la casa di Bellevue ha anche pubblicato i primi screenshot ufficiali in alta definizione, che potete ammirare nella galleria in calce a questa notizia. Permettono di dare uno sguardo all'ambientazione, ai nemici, ad un'arma completamente inedita (un vero e proprio arco) e anche a Gambit, un’innovativa attività endgame ibrida 4v4 che unisce le modalità PvE e PvP. Come vi sembrano le immagini?

I Rinnegati proseguirà il racconto dell'universo di Destiny 2: dopo anni di conflitto, ciò che resta dell’Atollo è ormai caduto nell'illegalità e i guardiani saranno chiamati ad indagare sui recenti disordini esplorando nuove regioni, risvegliano poteri inediti e ottenendo potenti armi. Potranno visitare una nuova destinazione, La Città Sognante, ricca di segreti e boss da sconfiggere. Assieme a I Rinnegati, arriveranno anche aggiornamenti molto attesi come il nuovo sistema di slot per le armi, una nuova versione di Perk casuali e miglioramenti al sistema di mod. Ricordiamo che Destiny 2: I Rinnegati sarà disponibile dal 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di 39,99 euro. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla notizia con tutti i dettagli su Destiny 2 Forsaken.