Destiny 2: I Rinnegati si presenta nel trailer di lancio

Pochi minuti fa Bungie e Activsion hanno pubblicato il trailer di lancio di I Rinnegati, terza e grande espansione di Destiny 2 in arrivo il prossimo 4 settembre.

Questa la descrizione: "Cayde-6 ha pagato il prezzo più alto. Adesso inizia la caccia al responsabile, Uldren Sov. Vendica Cayde nell’esperienza più rivoluzionaria di Destiny vista sinora e scova Uldren e i suoi Baroni. Ci vorranno ogni Titano, Stregone e Cacciatore per assaltare l’Atollo e sconfiggere Uldren". Potete ammirare il filmato in apertura di notizia, buona visione!

L'espansione I Rinnegati verrà pubblicata il 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC in tre differenti edizioni digitali: Standard, I Rinnegati con Pass Annuale e Digitale Deluxe. Tutti i possessori di Destiny 2 potranno testare in anteprima la nuova modalità Azzardo dalle 19:00 del 1 settembre alle 19:00 del 2 settembre.

Prima di lasciarvi, segnaliamo che alle 18:30 inizierà una manutenzione che andrà avanti fino alle ore 23:00, resasi necessaria a causa della pubblicazione dell'importante pre-patch 2.0.0. Tra le altre cose, introdurrà importanti cambiamenti agli slot delle armi.