Destiny 2 I Rinnegati: soundtrack in regalo a chi termina la campagna entro settembre

In concomitanza con il lancio di Destiny 2: I Rinnegati, la corposa nuova espansione che è andata ad arricchire considerevolmente il mondo di gioco dello sparatutto MMO, è stato annunciato quest'oggi l'arrivo dei Bungie Rewards.

Con i Bungie Rewards, gli sviluppatori intendono premiare i giocatori per l'impegno dimostrato sul campo di battaglia. Grazie a questa nuova iniziativa - leggiamo sul blog ufficiale della compagnia - gli utenti che porteranno a termine la campagna di Destiny 2: I Rinnegati entro il mese di settembre otterranno il diritto di scaricare gratuitamente la soundtrack ufficiale dell'espansione, comprensiva di 110 minuti di musica e di due tracce legate alla quest Whisper of the Worm, ottenibili esclusivamente tramite questa offerta speciale.



Con l'arrivo della Season of the Outlaw, la software house ha assicurato che, tramite i Bungie Rewards, continueranno ad essere distribuiti in futuro altri bonus da collezione che saranno ottenibili da chiunque riuscirà a portare a compimento gli obiettivi che gli sviluppatori proporranno di volta in volta alla propria community.

Destiny 2: I Rinnegati è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E voi, avete già iniziato a giocare alla nuova espansione del gioco di Bungie? Approfittiamo dell'occasione per proporvi 25 minuti di gameplay in cui esploriamo la Riva Contorta.