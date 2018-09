Destiny 2 I Rinnegati: lo Stendardo di Ferro torna il 18 settembre con diverse novità

Bungie ha annunciato che lo Stendardo di Ferro tornerà in Destiny 2: I Rinnegati il 18 settembre, proponendo con l'occasione diverse novità. Come visto nel primo capitolo della serie, questa volta i vantaggi di livello saranno abilitati per premiare i Guardiani con un livello Potere più alto.

Il nuovo Stendardo di Ferro sarà disponibile dal 18 al 25 settembre, permettendo ai giocatori di ottenere il nuovo set armatura e le nuove armi dell'evento. Se da un lato sarà possibile ottenere queste ricompense tramite le taglie settimanali, dall'altro avremo anche l'opportunità di acquistare i singoli oggetti da Lord Saladin (con dei perk specifici).

Al contrario delle scorse edizioni, inoltre, questa volta lo Stendardo di Ferro abiliterà i vantaggi di livello, consentendo ai Guardiani con un livello Potere più alto di essere ancora più resistenti e letali sul campo di battaglia. L'evento della prossima settimana proporrà la modalità Controllo e il ritorno di una vecchia mappa non ancora annunciata.

Segnaliamo che due delle taglie settimanali ci faranno ottenere un Engramma Potente, aumentando così il nostro livello Potere. In calce alla notizia potete dare un'occhiata al nuovo set armatura disponibile per le tre classi, oltre alle due armi che avremo modo di acquistare da Lord Saladin durante l'evento.

Ricordiamo che a partire dalle 19:00 sarà possibile accedere a Ultimo Desiderio, la nuova Incursione di Destiny 2: I Rinnegati ambientata nella Città Sognante.