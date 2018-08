Destiny 2 I Rinnegati: svelati i contenuti esclusivi della versione PlayStation 4

Sony Interactive Entertainment e Bungie hanno svelato i contenuti esclusivi della versione PlayStation 4 di Destiny 2: I Rinnegati. Tra questi troviamo il nuovo Assalto Broodhold, che possiamo vedere in un video gameplay di oltre 23 minuti.

Tra i contenuti esclusivi troviamo il Wavesplitter, una nuova arma esotica creata dai produttori di Coldheart. Questa bocca da fuoco usa le onde soniche focalizzate per surriscaldare gli elettroni in un devastante fascio di energia. L'arma ha tre livelli di potenza che oscillano mentre viene tenuto premuto il grilletto.

Gli utenti PlayStation 4 riceveranno in esclusiva anche Broodhold, un nuovo Assalto ambientato sull'Atollo in cui dovremo sradicare una nuova minaccia dell'Alveare. Il video riportato in cima alla notizia ci permette di dare una prima occhiata al nuovo Strike, mostrando con l'occasione alcune delle nuove armi e delle nuove armature incluse nell'espansione.

Per concludere, i giocatori PS4 potranno ottenere anche un Set Armatura esclusivo per ciascuna delle tre classi (Cacciatore, Stregone e Titano) e una nave chiamata Great Beyond. I nuovi contenuti esclusivi sono visionabili nella galleria riportata a fondo pagina. Come visto con le precedenti espansioni e con il primo capitolo della serie, questi contenuti saranno disponibili anche sulle altre piattaforme a distanza di 12 mesi, allo scadere del periodo di esclusività temporanea.

Ricordiamo che I Rinnegati sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 4 settembre. Sapevate che Bungie ha delineato la roadmap dell'Anno 2 di Destiny 2 con tutti i contenuti in arrivo entro l'estate del 2019?