Destiny 2: svelato l'Annual Pass, nuova modalità di distribuzione dei DLC per l'anno 2

Durante il livestream di presentazione della nuova espansione di Destiny 2 che si sta svolgendo mentre vi scriviamo, Bungie ha annunciato l'Annual Pass, una nuova modalità di distribuzione dei contenuti aggiuntivi per l'Anno 2.

La casa di Bellevue ha già pianificato tre differenti Contenuti Premium aggiuntivi, la cui pubblicazione avverrà partire dal prossimo inverno, secondo il seguente calendario:

Inverno 2018 - Black Armory

Primavera 2019 - Joker's Wild

Estate 2019 - Penumbra

Ciò significa che gli acquirenti dell'Annual Pass potranno aspettarsi l'aggiunta regolare di nuovi contenuti, tra i quali sono incluse attività endgame, nuove armi e armature, il ritorno di alcune esotiche famose, trionfi e nuovi dettagli sulla lore da scoprire. L'Anno 2 del primo Destiny fu decisamente meno ricco: dopo Il Re dei Corrotti, i giocatori furono costretti ad aspettare un anno prima di mettere le mani su una nuova espansione.

Nel momento in cui vi scriviamo, l'Annual Pass non risulta disponibile all'acquisto singolo, ma solo in bundle con l'espansione I Rinnegati al prezzo di 69,99 euro.