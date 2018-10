Destiny 2 I Rinnegati: tra gli oggetti in vendita da Xur c'è anche il Cannone a Trazione

Ancora una volta, Xur si è nascosto in una delle aree di pattuglia di Destiny 2: I Rinnegati con diversi oggetti esotici in vendita.

Per trovare il caro emissario dei Nove dovrete fare un salto su Titano, più precisamente nell'area chiamata "La Piattaforma". Xur si nasconde in un edificio a nord dell'area e ha in vendita i seguenti oggetti:

Sintocipiti, Guanti lunghi per Titano - 23 Frammenti leggendari

Alchimia Sanguigna, Corazza torace per Stregone - 23 Frammenti leggendari

Giullare Gemini, Armatura gambe per Cacciatore - 23 Frammenti leggendari

Cannone a Trazione, Fucile a pompa - 29 Frammenti leggendari

Engramma Predestinato - 97 Frammenti leggendari

Cinque di spade, bene di consumo - Gratuito

Per quanto riguarda il Cannone a Trazione, vi ricordiamo che è un'arma in grado di spingere i nemici più piccoli e aumentare il danno inflitto degli avversari colpiti per qualche secondo. Si tratta quindi di un'arma che potrebbe essere utile in situazioni come lo scontro come il Primordiale in Azzardo. Vi ricordiamo come sempre che l'engramma predestinato può contenere solo equipaggiamento esotico del primo anno di Destiny 2 e non quello de I Rinnegati.

Sapevate che dalla prossima settimana l'acquisto di Destiny 2: I Rinnegati conterrà le espansioni dell'Anno 1 senza costi aggiuntivi?