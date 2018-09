Destiny 2 I Rinnegati: un trailer per il nuovo raid Ultimo Desiderio

A pochi pochi giorni dal debutto di Ultimo Desiderio, il nuovo raid di Destiny 2: I Rinnegati, Bungie ha pubblicato un breve trailer in cui ci vengono mostrate le prime sequenze tratte dalla nuova incursione.

Il filmato che trovate in apertura di notizia ci offre un primo fugace sguardo ad alcune delle ambientazioni che caratterizzeranno il nuovo Raid di Destiny 2. In sottofondo, possiamo sentire le parole "Forma una squadra...inviala nel cuore della Città. Uccidi la creatura ed estrai il suo cuore". Per il momento non abbiamo molte informazioni riguardo Ultimo Desiderio, tuttavia alcuni rumor emersi recentemente online affermano che Uldren, dopo aver aperto le porte della Città Sognante, verrà divorato da una mostruosa creatura, Dul Incaru, che potrebbe essere proprio il boss finale della nuova Incursione di Destiny 2 I Rinnegati.

Per saperne di più, fortunatamente non dovrete attendere a lungo: Ultimo Desiderio sarà infatti disponibile a partire da venerdì 14 settembre 2018. Nel frattempo, potete intrattenervi con Azzardo, la nuova modalità ibrida che fonde elementi PvP e PvE, in cui due squadre avversarie composte da un massimo di 4 giocatori combattono in due arene speculari e indipendenti contro nemici controllati dall'IA, allo scopo di sconfiggere il boss finale nel minor tempo possibile.