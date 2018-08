Destiny 2 I Rinnegati: trapelano in rete numerosi dettagli su storia, Raid e contenuti

Grazie ad un corposo leak su Reddit, possiamo scoprire tantissime informazioni aggiuntive sui contenuti de I Rinnegati, l'attesissima espansione di Destiny 2.

Prima di proseguire con i dettagli del leak vi invitiamo ad interrompere la lettura per evitare spoiler sulla storia, sul Raid e sugli altri contenuti in arrivo.

Iniziamo col dire che la campagna di Destiny 2: I Rinnegati si apre con il principe Uldren convinto che sua sorella, la regina degli Insonni Mara Sov, sia viva e tenuta prigioniera nella Città Sognante dal Techeun Illyn. Deciderà quindi di liberare la feccia rinchiusa nella Prigione degli Anziani per guidare una spedizione con lo scopo di liberare sua sorella. Petra Venj, con l'aiuto di Cayde-6, proverà a fermare Uldren alla prigione, ma il tentativo fallirà provocando la morte del membro dell'Avanguardia dei Cacciatori.

In qualche modo Uldren riuscirà ad aprire le porte della Città Sognante, ma verrà immediatamente mangiato da una mostruosa creatura, Dul Incaru, che potrebbe essere proprio il boss finale della nuova Incursione, chiamata l'Ultimo Desiderio. Pare che il nuovo raid vanti anche una modalità Prestigio e una particolare sfida che premierà i giocatori in grado di completarlo entro le 24 ore dal debutto.

Petra Venj sarà uno dei principali NPC dell'espansione e il suo compito sarà quello di proteggere la Città Sognante, i cui cancelli sono ormai stati aperti. Sarà lei ad assegnarci missioni e taglie, tra le quali troviamo una quest esotica che ci consentirà di recuperare dal principe Uldren l'Asso di Picche, la pistola di Cayde-6. Inizialmente recupererete un'arma rotta, che andrà rimessa a nuovo grazie ad una serie di missioni.

La modalità Azzardo avrà un sistema di progressione simile a quello del Crogiolo, che vi farà avanzare più o meno lentamente in base all'esito della partita. In tutto ci saranno 15 livelli e Hawthorne avrà un engramma dei clan anche per questa modalità. Sempre a proposito dei clan, ci saranno nuove ricompense e buff per le attività di gruppo, come il portare a termine il nuovo Raid con una squadra di 6 giocatori appartenenti allo stesso clan. Uno degli obiettivi permette di ottenere un Nucleo Prodigioso.

Tra le varie attività sarà presente un dungeon, The Shattered Throne, all'interno del quale potremo completare varie missioni e purificare una nuova armatura. I nuovi Assalti saranno quattro (Warden of Nothing, The Hollowed Lair, The Corrupted, Broodhold) e ognuno di essi potrà essere un Cala la Notte con modificatori particolari.

Tra le novità della Stagione 4 ci saranno poi Spettri dalla forma particolare, come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia.

Vi ricordiamo che Destiny 2: I Rinnegati arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net) a partire dal prossimo 4 settembre. In questo trailer potete dare un'occhiata a tutti i contenuti dedicati agli utenti che prenoteranno una delle numerose versioni del gioco. Chi non possiede il gioco base con le relative espansioni potrà inoltre acquistare Destiny 2: I Rinnegati - Legendary Collection, contenente il gioco con tutti i DLC.