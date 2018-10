Destiny 2 I Rinnegati: trapelano nuovi dettagli su armi e attività del DLC Armeria Nera

Su Reddit continuano a trapelare nuovi dettagli su Armeria Nera, il prossimo DLC di Destiny 2: I Rinnegati in arrivo a dicembre. Stando ai leak emersi nelle ultime ore, l'espansione includerebbe un nuovo covo dell'Incursione ambientato su Titano e una nuova tipologia di armi.

Di seguito riportiamo i nuovi dettagli di Armeria Nera emersi di recenti leak:

La storia sarà incentrata sul personaggio di Gaunt , una misteriosa Exo che gestisce l'Armeria Nera. I giocatori saranno chiamati a svelare i segreti che custodisce.

, una misteriosa Exo che gestisce l'Armeria Nera. I giocatori saranno chiamati a svelare i segreti che custodisce. La Campagna ruota attorno all'Armeria Nera e alla comprensione della sua presenza sulla Terra. I Vex saranno coinvolti in qualche modo nelle vicende.

Il DLC vedrà il ritorno delle Mitragliatrici pesanti e di due armi esotiche di Destiny 1: il Cannone portatile Ultima Parola e il Fucile di precisione Rompighiaccio .

e il Fucile di precisione . Presente una nuova area di pattuglia nella Zona Morta Europea, con l'inclusione di una nuova attività PvE che darà accesso a ricompense uniche.

L'espansione includerà le Armi Nere , una nuova tipologia di armi di cui ancora si ignorano caratteristiche e funzioni. Come suggerisce il nome, ci sarà uno stretto legame con l'Armeria Nera.

, una nuova tipologia di armi di cui ancora si ignorano caratteristiche e funzioni. Come suggerisce il nome, ci sarà uno stretto legame con l'Armeria Nera. Ci saranno diverse quest con cui sbloccare nuove armi Esotiche dall'Armeria Nera.

Il nuovo covo dell'Incursione sarà ambientato su Titano e ci vedrà lottare contro l'Alveare.

Dal momento che si tratta di semplici rumor non confermati, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli. Ricordiamo che Armeria Nera verrà pubblicato a dicembre, come primo DLC previsto per Destiny 2: I Rinnegati.