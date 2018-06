Destiny 2 I Rinnegati: le tre edizioni digitali sono disponibili al preorder

Dopo il reveal ufficiale dell'Anno 2, la nuova espansione di Destiny 2 I Rinnegati è ora disponibile al preorder nelle tre edizioni digitali proposte sugli store PlayStation, Xbox e PC (esclusivamente su Battle.net).

La nuova espansione annuale di Destiny 2 potrà essere acquistata nelle seguenti edizioni digitali:

Destiny 2: I Rinnegati - 39,99 euro

- 39,99 euro Destiny 2: I Rinnegati + Pass Annuale - 69,99 euro (oltre agli aggiornamenti stagionali e agli eventi disponibili per tutti i giocatori di Destiny 2, il Pass annuale I Rinnegati offre ricompense bonus e introduce tre ulteriori contenuti premium previsti per inverno 2018, primavera 2019 ed estate 2019).

- 69,99 euro (oltre agli aggiornamenti stagionali e agli eventi disponibili per tutti i giocatori di Destiny 2, il Pass annuale I Rinnegati offre ricompense bonus e introduce tre ulteriori contenuti premium previsti per inverno 2018, primavera 2019 ed estate 2019). Destiny 2: I Rinnegati Edizione Digital Deluxe - 79,99 euro (include i contenuti del Pass Annuale più i seguenti extra: Decoro leggendario per arco Ira Maestosa, Emblema Canto funebre dei Paladini e Involucro di Spettro vestiano).

Tutti coloro che effettueranno il preorder de I Rinnegati otterranno in omaggio anche il bottino esotico di Cayde-6 (che include Decoro esotico Ultimo giro per Asso di Picche, Nave esotica Regina di Cuori, Emote esotico Duello, Shader per armatura Sfumature di Cayde-6).

Ricordiamo che tra le novità principali previste con l'espansione è stata confermata la presenza di una nuova Incursione e di nuove Super, oltre all'inedita modalità Gambit che mescola elementi PvP e PvE.