Destiny 2 I Rinnegati: tre trailer ci mostrano tutte le nuove Super Abilità

I Rinnegati, la nuova grande espansione di Destiny 2 disponibile da ieri, ha introdotto una lunga serie di novità all'interno dello sparatutto in prima persona firmato Bungie. Un trailer pubblicato su Youtube dalla software house statunitense ci mostra le nuove abilità e le Super inedite dello Stregone, del Titano e del Cacciatore.

Cominciando dalla classe Stregone, la nuova Super Abilità del Camminatore del Vuoto è la Nova Warp, che permette al giocatore di teletrasportarsi attraverso orde di nemici e scatenare un'esplosione di energia; l'Evocatempesta ottiene il Chaos Reach, definito nel trailer come un "raggio della morte a lunga gittata"; la Lama dell'Alba può invece fare affidamento sul Well of Radiance, con cui curare e potenziare gli alleati.

Passiamo ora alla classe del Cacciatore: il Pistolero, il Predatore della Notte e il Fulminatore ricevono rispettivamente il Blade Barrage, le Spectral Blades e la Whirlwind Guard. La prima Super Abilità è una raffica di coltelli da lancio esplosivi, la seconda ci permette di avvicinarci a un nemico senza essere notati e colpirlo con due lame di energia, mentre la terza ci consente di respingere i proiettili e rispedirli al mittente.

Per quanto riguarda la classe del Titano, l'Assaltatore acquisisce la Thundercrash, che gli permette di trasformarsi in una sorta di razzo elettrico; lo Spezzasole grazie al Burning Maul può scuotere il terreno e generare un tornado infuocato; infine, la Sentinella con il suo Banner Shield genera una grande barriera che blocca il passaggio dei proiettili nemici.

Destiny 2: I Rinnegati è adesso disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One al prezzo di 39.99 euro.