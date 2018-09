Destiny 2 I Rinnegati: il Trono Infranto sparirà per qualche settimana

Non siete ancora riusciti a portare a termine il nuovo dungeon di Destiny 2: I Rinnegati, il Trono Infranto? Allora abbiamo una brutta notizia per voi Guardiani.

Nell'ultimo Settimanale di casa Bungie, infatti, il team di sviluppo dello sparatutto in prima persona ha annunciato che col prossimo reset, martedì sera alle ore 19:00, il Trono Infranto sparirà per dare il via ad un nuovo ciclo nella Città Sognante. Bisognerà quindi attendere altre tre settimane prima di poter accedere di nuovo a questa particolare attività. Se da un lato avrete tutto il tempo per prepararvi a dovere, visto che i nemici all'interno del dungeon raggiungono il livello potere 590, dovrete sopportare una lunga attesa per ottenere la quest esotica dell'Ammazzadraghi, un nuovissimo arco dell'Anno 2.

Vi ricordiamo inoltre che con l'aggiornamento della scorsa settimana sono arrivati anche la nuova modalità del Crogiolo, Breccia, e la quest esotica del cannone portatile Cattiva Condotta, legato alla modalità Azzardo. Pare inoltre che Bungie sia intenzionata ad apportare numerosi cambiamenti a Destiny 2, tra i quali troviamo i modi per ottenere Nuclei Prodigiosi, i drop esotici e lo Stendardo di Ferro.