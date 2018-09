Destiny 2 I Rinnegati: al via il weekend di prova gratuita della modalità Azzardo

Pochi minuti fa, Bungie ha ufficialmente dato il via al weekend di prova gratuita di Azzardo, modalità introdotta con la pubblicazione dell'espansione I Rinnegati di Destiny 2.

Tutti i possessori del gioco base potranno testarla fino alle ore 19:00 di domenica 23 settembre. Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato il trailer che abbiamo allegato in apertura di notizia. Per chi non lo sapesse, Azzardo è una modalità ibrida che unisce meccaniche PvE e PvP. Nella sua recensione de I Rinnegati, il nostro Francesco Fossetti l'ha definita "un'opzione vincente, stimolante e impegnativa soprattutto per i team affiatati: una modalità serrata e tesa dall'inizio alla fine, diversivo perfetto da alternare alla routine di pattuglie, taglie e pietre miliari".

Questa, in ogni caso, non è l'unica novità preparata da Bungie per i prossimi giorni. Fino alle ore 19:00 di martedì 25 settembre i giocatori potranno guadagnare il doppio del Valore in tutte le playlist del Crogiolo, Stendardo di Ferro incluso!

Ricordiamo che I Rinnegati, terza espansione di Destiny 2 che ha dato il via all'Anno 2, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Segnaliamo che tra le nostre pagine trovate la guida per sconfiggere il primo boss del raid Ultimo Desiderio.